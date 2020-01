Grootste stijging woningprijzen provincie Groningen in veertien jaar

nieuws

Foto: Jeroen Stoop via: wikiportret.nl / WikiMedia (ccby-gfdl)

In de provincie Groningen stegen de prijzen van bestaande koopwoningen dit kwartaal het sterkste van alle provincies in Nederland, ten opzichte van een jaar geleden. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS en het Kadaster.

De prijzen van bestaande koopwoningen waren in alle provincies hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De prijsstijging in de provincie Groningen bedroeg 8.4 procent. Het is de grootste prijsstijging in de provincie Groningen in 14 jaar tijd. In de overige provincies lag de prijsstijging tussen de 5,4 en 7,4 procent.

Ook het aantal verkochte woningen was steeg sterk. Groningen staat op plek drie van Nederland met een stijging van 7,4 procent, na Flevoland en Noord-Holland.