Groningse studenten winnen Nationale prijs voor Onderwijsjournalistiek

Overvolle collegezalen, vakken in het Engels en overwerkte docenten: allemaal gevolgen van het verdienmodel van universiteiten. Dat concludeerden de Groningse studenten Koen Marée, Bart Hekkema en Jasper Been in een serie artikelen. Daarvoor wonnen ze gisteren de Nationale prijs voor de Onderwijsjournalistiek.

De studenten schreven de serie artikelen voor platform De Correspondent waarin ze universiteiten met megastallen vergelijken. De studenten wilden het idee eigenlijk alleen voordragen aan iemand van De Correspondent, maar mochten de verhalen uiteindelijk zelf uitwerken. Daaruit kwamen verhalen over hoe universiteiten geld krijgen per student en dus vooral gefocust zijn op groei, verengelsing van het onderwijs en overwerkte docenten. “We kennen natuurlijk allemaal de tentenkampen waarin studenten moesten slapen,” vertelt Koen. “Er zijn overwerkte docenten, die steeds meer studenten in hun lokaal hebben. Dat soort voorbeelden zijn allemaal symptomen van het huidige bekostigingsmodel.”

“Wij leggen het probleem bloot van het financieringssysteem van onze universiteiten. Dat is namelijk gebaseerd op het aantal studenten. Het probleem daarbij is dat de bekostiging in de laatste twintig jaar ontzettend is gedaald, terwijl het aantal studenten juist is toegenomen. Dat betekent dat er steeds minder per student beschikbaar is,” vertelt Bart.

De studenten zijn erg blij dat ze de prijs hebben gewonnen. “Wij dachten dat de prijs naar De Volkskrant zou gaan voor hun verhaal over het Haga Lyceum in Amsterdam,” vertelt Koen. “We zaten gister in de trein naar Amsterdam, waar de uitreiking plaatsvond, en toen grapten we nog of we een speech moesten schrijven. Uiteindelijk stonden we zonder papiertje op het podium.”

De vindingen van de studenten sluiten ook aan op de lerarenstakingen die donderdag en vrijdag plaatsvonden. “Dat scholen per leerling geld krijgen zie je ook in het primair en voortgezet onderwijs,” zegt Bart. “Dat leidt tot dit soort negatieve gevolgen. Docenten zijn bijvoorbeeld steeds meer tijd kwijt aan het nakijken van opdrachten of tentamens. Leerlingen en studenten moeten zo snel mogelijk door hun studie geleid worden, daardoor hebben docenten nog meer taken dan ze al hadden.”

Volgens Bart is het maatschappelijk debat weer aangewakkerd naar aanleiding van de artikelen, maar hij hoopt nu vooral dat er ook echt iets gaat veranderen. “Ik hoop gewoon dat het bekostigingssysteem radicaal wordt omgegooid. Ik weet niet zo goed of dat binnenkort kan gebeuren, maar ik hoop het in ieder geval.”

De artikelen zijn hier te lezen.