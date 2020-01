Groningse poffert op 24Kitchen

nieuws

Foto: Wikipedia

De Groningse poffert krijgt dit voorjaar aandacht op 24Kitchen. Laura de Grave doet Groningen aan in een nieuwe reeks over lokale producten.



In februari start online seizoen 2 van Lekker Lokaal op 24Kitchen. Kookboekenschrijfster Laura de Grave rijdt daarin met een elektrische motor door heel Nederland om op zoek te gaan naar lokale producten en gerechten. In een van de afleveringen zal Groningen behandeld worden. Daarin komen gehaktballen en pofferts aan de orde. Vanaf maart komen de afleveringen ook op televisie .

Poffert, niet te verwarren met poffertjes, is een Gronings gerecht. In andere delen van Nederland komt nagenoeg hetzelfde recept voor maar heet het anders: ketelkoek, of broeder in cakevorm.

Poffert is een broodachtig boerengerecht en werd vooral gegeten als hoofdgerecht en soms als toetje, meestal in de winter omdat het een nogal zwaar gerecht is.