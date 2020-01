Groningse Holocaust-slachtoffers herdacht met tijdelijk monument in Synagoge

In de Folkingestraat Synagoge is vanaf woensdagavond een tijdelijk Holocaust-monument te bezichtigen waarmee de Groningse oorlogsslachtoffers herdacht worden. “Dit maakt best wel indruk.”

Het gaat om een monument gemaakt door de Nederlandse kunstenaar Daan Roosegaarde. Afgelopen week werd het monument getiteld Levenslicht gepresenteerd. Het monument bestaat uit 104.000 lichtgevende stenen die om de paar seconden oplichten, waarmee een ademhaling gesymboliseerd wordt. Het aantal stenen staat voor het aantal Nederlandse slachtoffers die tijdens de oorlogsjaren het leven lieten. De afgelopen dagen zijn de stenen verspreid over diverse gemeenten waar Joden, Sinti en Roma woonden en leefden.

Groningen had van oudsher een rijke en bloeiende Joodse gemeenschap. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden er onder het Duitse juk 2.850 Joodse Stadjers opgepakt en via doorgangskamp Westerbork overgebracht naar vernietigingskampen in Duitsland en Polen waar ze vermoord werden. Bij het monument in de Synagoge worden de foto’s en namen van deze slachtoffers op een beeldscherm geprojecteerd.

Het tijdelijk Holocaust-monument is tot 2 februari te bezoeken. Vanwege het monument opent de Synagoge op 22, 23, 29 en 30 januari in de avonduren haar deuren. Het gebouw is dan vrij toegankelijk.