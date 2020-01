Sinds 1980 bestaat de Groningse Studenten korfbal vereniging De Parabool. Een gezellige club met ongeveer 150 leden.

In hun opvallende paars/witte tenues spelen zij de zaalwedstrijden in de Struikhal op Zernike. De Parabool is de grootste studenten korfbalclub van Nederland en heeft maar liefst zeven teams.

Het vlaggenschip van de club strijdt dit jaar tegen degradatie.