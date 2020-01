Groningen op achtste plaats met vertraging op de weg

nieuws

Groningen staat op de achtste plek van steden in ons land met de meeste vertraging op de weg. Dat blijkt uit de TomTom Traffic Index. Leiden staat op nummer één, gevolgd door Den Haag en Haarlem.

Een gemiddelde autorit duurde vorig jaar in Groningen 24% langer. Dit betekent dat automobilisten ruim 7 minuten langer deden over een rit van een half uur. Tijdens de spits in Groningen liep de extra reistijd zelfs op tot ruim 12 minuten.

De belangrijkste knelpunten in de stad zijn: de Petrus Campersingel, het kruispunt Trompsingel/Zuiderpark, Eendrachtskade Zuidzijde, Hereweg (bij de kruising met de Stationsweg) en de Weg der Verenigde Naties tussen Laan Corpus Den Hoorn en Hereweg.