Groen maakt plaats voor steen aan Emmaplein

Volgens Alex Scheijbeler is de stad aan het verstenen. Hij ziet steeds meer tegels in plaats van planten en bomen.

Vooral in zijn eigen omgeving aan de singels in het centrum ziet Scheijbeler een verstening. Volgens hem moet het groen steeds vaker plaats maken voor steen, en daar is hij niet blij mee. Daarom heeft hij een hoorzitting georganiseerd om de groene tuinen aan de singels te behouden.

Als voorbeeld laat Scheijbeler een pand aan het Emmaplein zien. De tuin van het monumentale pand heeft plaats gemaakt voor een parkeerterrein. En volgens Scheijbeler mag dat niet, vanwege de monumentale status van het pand.

Scheijbeler gaat er voor strijden dat de tuin van het pand aan het Emmaplein terug komt. De hoorzitting vindt plaats op 16 januari. Hij hoopt dat er veel mensen zullen komen om zich samen in te zetten voor meer groen in het centrum.