Görkem Can nieuwe verdediger voor FC Groningen

23-01-2020, Persconferentie, *Gorkem Can* of FC Groningen

FC Groningen heeft Görkem Can gecontracteerd. De 19-jarige linksbenige verdediger tekende een overeenkomst voor 2,5 jaar met een optie op nog twee seizoenen.

De in Duitsland geboren Can wordt overgenomen van Bundesligaclub Schalke 04. Can heeft ook een Turks paspoort.

“Hoewel hij per direct aansluit bij de eerste selectie is Görkem een speler voor de toekomst, met wie we geduld moeten hebben”, aldus technisch directeur Mark Jan Fledderus. “We mogen niet van hem verwachten dat hij direct een basisspeler zal zijn, maar die potentie heeft hij zeker”.