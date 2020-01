nieuws

Adriaan van Ostadestraat, ca. 1975 Foto Bureau Voorlichting gemeente Groningen / Peter Beukema, Groninger Archieven

‘Velen herinneren zich de zoemende projector en de te lange dia-avonden van enthousiaste familieleden of leraren. Maar jongeren herontdekken de dia. Een goed moment voor een ouderwetse dia-avond’.



Op woensdag 22 januari organiseert Noorderlicht, in samenwerking met de Groninger Archieven en Academie Minerva, een eerbetoon aan een bijna vergeten medium: de diapositief film.

Daarom nodigt Noorderlicht iedereen die dat leuk vindt uit om op 22 januari een diaserie te komen vertonen, van maximaal 30 beelden. Amateur of professional, zelf geschoten, van de rommelmarkt, goed of slecht gefotografeerd: het maakt niet uit. ‘We laten ons graag verrassen door de keuze van de dia’s en het bijbehorende verhaal. Ook is iedereen die alleen wil kijken en luisteren is natuurlijk van harte welkom’.

Wil je dia’s laten zien, neem dan contact op met Noorderlicht via fotosalon@noorderlicht.com

Er wordt in elk geval een niet eerder vertoonde serie dia’s uit de collectie Bureau Voorlichting gemeente Groningen geprojecteerd, zie foto boven.