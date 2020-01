GGD Groningen verder als zelfstandige organisatie

nieuws

De GGD Groningen is per 1 januari een zelfstandige organisatie geworden. De afgelopen honderd jaar was de GGD onderdeel van de gemeente Groningen.

De organisatie staat nu op eigen benen als regionale gezondheidsdienst. Het principebesluit werd medio 2018 genomen door het gemeentebestuur van Groningen en het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg.

De GGD Groningen werkt voor de twaalf gemeenten in de provincie, en legt verantwoording af aan bovengenoemd bestuur. Nu de GGD een zelfstandige organisatie is geworden, is de rolverdeling tussen de gezondheidsdienst en de twaalf gemeenten duidelijker geworden. De ruim 400 medewerkers van de gemeente Groningen die voor de GGD werken, zijn per 1 januari in dienst gekomen van de GGD.