Gezonde week Harens Lyceum van start: leerlingen zijn enthousiast

De pauzes van het Harens Lyceum zijn deze week extra sportief: het is namelijk de Healthy Living Week op school. Dat betekent dat de leerlingen als ze even niet in de les zitten kunnen hockeyen, lasergamen en kickboksen.

De week is bedacht om leerlingen te motiveren om hun telefoon wat vaker te laten liggen. De sporten zijn bedoeld om kinderen te laten zien dat er nog veel meer te doen is. “Het is goed dat de school dit organiseert,” zegt leerling Sil. Hij heeft in zijn pauze een les kickboksen gehad. “Ik was altijd al wel gemotiveerd om te sporten, dus dit helpt daar niet echt aan mee. Maar het is wel heel leuk.”

Ook leerling Thom is blij dat de school dit organiseert. “Ik fiets naar school en ik eet elke dag twee stuks fruit zoals ik geleerd heb, dus ik ben wel een gezonde jongen. Ik vind het wel een goed initiatief. Ik vind het leuk dat je in de pauzes ook wat kan doen.”

Sjoerd Bosgra, organisator van de week, is blij met het enthousiasme. “Het was wel even spannend omdat dit vrijwillig is voor de leerlingen. We wisten van tevoren niet hoe veel kinderen mee zouden doen. Ik merk dat de leerlingen enthousiast zijn en dat het dus een prachtig alternatief is van stilzitten.”

Of het ook echt effect heeft buiten deze week, durft Bosgra niet te zeggen. “Ik denk dat we daar over vijf jaar een beter beeld van hebben. Voor nu hoop ik het wel, en ik denk het ook wel.”