Gezocht: één Groninger voor Commissie Eelde

Foto: Groningen Airport Eelde

De gemeente Groningen en de gemeente Tynaarlo zijn voor de Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde (CRO luchthaven Eelde) op zoek naar twee inwoners, één uit elke gemeente, die omwonenden vertegenwoordigen in deze commissie.



De CRO luchthaven Eelde is een overlegorgaan van regionale en lokale overheden, bewoners en luchtvaartpartijen. De commissie is per 22 augustus 2012 ingesteld. De taak van de commissie is om door overleg van diverse betrokkenen een gebruik van de luchthaven te bevorderen dat zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van die betrokkenen.

In de commissie zitten vertegenwoordigers van de provincies Drenthe en Groningen, de gemeenten Groningen en Tynaarlo, Groningen Airport Eelde, Luchtverkeersleiding Nederland, milieuorganisatie IVN Eelde-Paterswolde (Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid), gebruikersorganisatie KLM Flight Academy, een vertegenwoordiger van de omwonenden van de gemeente Groningen en een vertegenwoordiger van de omwonenden van de gemeente Tynaarlo. De commissie wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter, benoemd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Beide gemeenten hebben besloten de werving gezamenlijk te doen. Meer info.