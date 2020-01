Geen treinen naar Assen door aanrijding

nieuws

Foto Andor Heij

Vanwege een aanrijding is er zaterdagavond geen treinverkeer mogelijk richting Assen. Reizigers moeten rekening houden met een extra reistijd van ongeveer zestig minuten.

De aanrijding vond plaats rond 21.20 uur ter hoogte van de Dr. A.F. Philipsweg in Assen. Spoorbeheerder ProRail heeft daarop direct het treinverkeer tussen Groningen en Assen laten stremmen. Het is nog onbekend of er bussen gaan worden ingezet. Het treinverkeer richting Veendam, Winschoten en Weener ondervindt geen hinder van de aanrijding. Tussen Assen en Zwolle rijden de treinen ook volgens de dienstregeling.

Spoorbeheerder ProRail verwacht dat er tot 22.15 uur geen treinverkeer mogelijk is.

