Géén baggerproblemen met PFAS

nieuws

Er zit heel weinig PFAS in de waterbodem in Groningen en Drenthe. Dat blijkt uit onderzoek door de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s.

Het betekent dat de waterschappen de planning voor het baggeren normaal kunnen uitvoeren. Sinds een half jaar gelden in ons land vanwege PFAS strenge normen voor het verspreiden en gebruiken van grond en bagger. Die normen zijn door het Rijk vastgesteld en sindsdien maken landeigenaren zich daar zorgen over.

Uit het onderzoek van bagger op 50 plekken in Groningen en Drenthe blijkt dat de concentratie aan PFAS in de bagger ruimschoots onder de norm blijft. Dat betekent dat de waterschappen, het bedrijfsleven en landeigenaren gerust kunnen gaan baggeren. De kwaliteit van de bagger is verwerkt in een zogenoemde waterbodemkwaliteitskaart.