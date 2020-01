Geen alcohol drinken met IkPas

Gezamenlijk stoppen met het drinken van alcohol. Daar is de actie “IkPas” voor.

Minder alcohol drinken is één van de meest voorkomende goede voornemens na de jaarwisseling. En dat goede voornemen wordt gesteund door Verslavingszorg Noord Nederland en de GGD. Mensen konden zich namelijk aanmelden voor IkPas, waarbij er dertig dagen lang geen alcohol mag worden gedronken.

Volgens Hadewig Bijsterveld van VNN is een hele maand geen alcohol drinken best een uitdaging. “Maar als je het met een grote groep mensen doet, is het makkelijker om vol te houden.” Met de landelijke actie doen ruim veertigduizend mensen mee, in Groningen zijn dat er 1600. Stoppen met drinken heeft verschillende positieve effecten, je zou je scherper en fitter voelen, beter kunnen slapen en afvallen.

De actie duurt tot 30 januari, wou jij ook graag meedoen maar was je te laat met inschrijven? Dan kan je mee doen met de volgende etappe, die begint op 26 februari. Inschrijven kan via de site van IkPas.