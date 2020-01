Gedeeltelijke maansverduistering goed te zien boven Groningen

nieuws

Foto: Joris van Tweel

De maansverduistering was vrijdagavond in Groningen goed te zien. Deze begon rond 18.05 uur en was op 20.10 op zijn hoogtepunt.



Bij een maansverduistering blokkeert de aarde het zonlicht. De aarde stond vrijdagavond niet precies tussen de zon en de maan in en er was dus sprake van een gedeeltelijke verduistering. De maan zag er wat grijzer en minder fel uit.

De laatste complete maansverduistering was in januari 2019. In september 2025 is de eerstvolgende totale maansverduistering boven Nederland te zien.