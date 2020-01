“Gebrekkige communicatie rond hyperloop”

nieuws

Foto: Hardt Hyperloop

Omwonenden van het toekomstige testcentrum van de hyperloop bij Meerstad zijn boos over het gebrek aan communicatie. Dat bleek woensdag tijdens een informatieavond over de plannen in Scharmer.

Volgens het bedrijf Hardt Hyperloop, dat het testcentrum wil realiseren, is er sprake van een misverstand. De plannen bevinden zich nog in de voorbereidende fase. Er is tot nu toe enkel een tekening van de testbaan, die 2,6 kilometer lang moet worden. Door de buis worden goederen en misschien ook personen met snelheden tot 1000 km per uur vervoerd. Uiteindelijk moeten er door heel Europa van die buizen lopen.

Volgens de oprichters van het testcentrum maakt het voertuig in de buis nauwelijks geluid. De omwonenden zijn echter bang dat het uitzicht verpest wordt en dat er veel meer verkeer door hun woongebied komt. De komst van het testcentrum hangt onder meer af van eventuele subsidies van het rijk. Het testcentrum gaat minstens 25 miljoen euro kosten.