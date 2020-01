Garagehouder baalt van krakers

Aan de Rouaanstraat in Groningen wordt een deel van het pand van garagebedrijf Carfit bezet door krakers. De krakers hebben intrek genomen in het voorste deel van het gebouw.



De krakers zitten er sinds begin december. Volgens Taco Muntjewerf, beheerder van het pand, zijn de krakers weggestuurd uit het pand van Raab Karcher aan de Koningsweg. En hebben de krakers daarom een maand geleden onderdak gezocht in het pand van Carfit.

Het voorste deel van het pand heeft een tijd leeg gestaan. Het andere deel, de garage, is wel in gebruik geweest. Na de verkoop begin vorig jaar was volgens Muntjewerf ook het voorste gedeelte weer in gebruik. De garagehouder was namelijk bezig met verbouwen. Hij begrijpt daarom ook niet waarom de krakers voor zijn pand hebben gekozen.

De afgelopen maand heeft de garagehouder veel overlast gehad van de krakers. Er zouden al een aantal keer vechtpartijen zijn geweest tussen medewerkers van Carfit en de krakers. “Dat ging tot bloedens aan toe, waarbij zelfs de ambulance moest komen. De politie komt wel, maar alleen om de opstootjes te sussen en dat is op lange termijn geen oplossing.” Aldus Muntjewerf. De garagehouder begrijpt ook niet waarom de krakers niet uit het pand worden gezet. Daarnaast is hij van mening dat het absoluut niet geschikt is als woonruimte.

Het openbaar ministerie laat weten met de zaak bezig te zijn.