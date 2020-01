Fietswielen met lampjes moeten sfeer, veiligheid en inspiratie brengen op Zernike Campus

nieuws

Foto: Annet de Vree

In de middenberm van de Professor Uilkensweg is sinds medio januari 2020 een pilot aan de gang met lichtringen, hangend in 24 bomen.

Lichtkunstenaar Koos de Vries heeft de lichtobjecten bedacht en gemaakt van oude fietswielen. De ringen zijn aan in de ochtend en de avond, telkens licht verkleurend. “Met deze pilot kunnen we niet alleen experimenteren met uitstraling en sfeer. Op de Campus wordt ontzettend veel gewerkt aan een circulaire manier van omgaan met energie en grondstoffen. Met deze lichtobjecten brengen we daarom hopelijk ook nieuwe inspiratie voor duurzame projecten en ideeën,” vertelt Annet de Vree, Community Manager van Campus Groningen.

De lichtringen blijven hangen tot en met februari.

Foto: Annet de Vree