Fietsster gewond bij verkeersongeluk in Haren

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op de Vondellaan in Haren is dinsdagochtend een fietsster gewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 09.10 uur. “Wat er precies gebeurd is, is nog onbekend”, vertelt Ten Cate. “Een auto en een fiets zijn met elkaar in botsing gekomen waarbij de fietsster ten val was gekomen. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Terwijl ambulancepersoneel zich over de fietsster ontfermden zorgden politieagenten er voor dat het overige verkeer in goede banen werd geleid.”

Het slachtoffer is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.