Fietser gewond bij verkeersongeluk Nassauplein

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagavond op het Nassauplein is een fietser gewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 18.15 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is nog onbekend”, vertelt Ten Cate. “Zoals ik het zelf interpreteer vermoed ik dat de auto op het Nassauplein reed. De fietser kwam vanuit de Amalia van Solmstraat en wilde het Nassauplein in rijden. Vermoedelijk heeft de automobilist de fietser daarbij over het hoofd gezien.”







Het Nassauplein in Groningen. De groene lijn geeft de route van de fietser weer, de paarse lijn die van de automobilist.

Beeldbewerking: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl

Beenletsel

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Daarna is deze persoon in een ambulance, met zwaailicht en sirene ingeschakeld, overgebracht naar het ziekenhuis. Wat het slachtoffer precies mankeert is onduidelijk, maar ik hoorde iets over beenletsel.” De fiets raakte bij het ongeluk zwaar beschadigd. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.