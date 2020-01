sport

Foto Twitter FC Groningen

FC Groningen wil aanvaller Daishawn Redan van Hertha BSC aantrekken als vervanger voor Kaj Sierhuis die naar het Franse Stade Reims vertrekt. Dat meldt RTV Noord



De 18-jarige Amsterdammer, die in de jeugd van Ajax acteerde, speelt in het tweede elftal van Hertha BSC dat in de regionalliga speelt. Dat is het vierde niveau in Duitsland. Er is haast geboden bij de overgang, want de transfermarkt sluit om middernacht. Het zou om een huurovereenkomst gaan.

FC Groningen houdt naar verluidt twee miljoen euro over aan de transfer van Sierhuis. Sierhuis werd gehuurd van Ajax.

Vanwege het vertrek van Sierhuis start Romano Postema zaterdag voor het eerst in de basis in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle.