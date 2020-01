FC Groningen verliest oefenduel met 2-0

sport

Foto: Andor Heij

FC Groningen heeft woensdag de eerste oefenwedstrijd van het kalenderjaar verloren. De FC ging in het Duitse Rödinghausen met 2-0 onderuit tegen SV Rödinghausen, koploper in de Regionalliga.

Bij rust stond het nog 0-0. Mo El Hankouri was tweemaal gevaarlijk, maar wist niet te scoren. Na rust waren beide teams vrijwel compleet gewijzigd. Bij FC Groningen bleef alleen keeper Jan Hoekstra staan. De thuisploeg kwam in de 55e minuut op voorsprong na een slordigheid in de Groningse opbouw. Enkele minuten later kwamen de Duitsers via een snelle counter op 2-0.

De selectie van hoofdtrainer Danny Buijs reisde na de oefenwedstrijd door en verblijft de komende dagen in het Limburgse Horst op trainingskamp. Zaterdag volgt in Essen nog een oefenwedstrijd tegen Rot-Weiss Essen.