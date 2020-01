FC Groningen spits Kaj Sierhuis op weg naar Frankrijk. Pohl vindt onderdak in Denemarken

nieuws

Foto: sportphotoagency.com

FC Groningen spits Kaj Sierhuis vertrekt naar Stade Reims dat in Frankrijk op het hoogste niveau speelt.

FC Groningen heeft de spits toestemming gegeven om zijn transfer af te ronden. Sierhuis wordt gehuurd van Ajax. Daarom is FC Groningen ook in gesprek met de Amsterdamse club om de voorwaarden te bespreken. FC Groningen doet vrijdag later op de dag nadere mededelingen.

Er is nog meer belangstelling voor FC Groningen spelers. Mike te Wierik staat in de belangstelling van Derby County en China lonkt voor Samir Memisevic.

De deze week bij FC Groningen vertrokken Jannik Pohl heeft onderdak gevonden bij het Deens AC Horsens dat daar op het hoogste niveau acteert.