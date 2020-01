FC Groningen op zoek naar meer doelpunten na winterstop

FC Groningen speelt zaterdagavond 19.45 uur in Enschede de Eredivisiewedstrijd tegen FC Twente. Het is de eerste wedstrijd na de winterstop voor de Groningers.

De ploeg van Danny Buijs vertoefde na een korte vakantie de afgelopen periode voor een trainingskamp in Horst. Daar trainde de ploeg en speelde het wedstrijden tegen Rödinghuizen (2-0 verlies) en Essen (6-2 winst). De nadruk tijdens het trainingskamp werd gelegd op het meer creëren van kansen.

“Dat we moeilijk tot kansen komen heeft meerdere redenen, we moeten bijvoorbeeld vaker het geluk opzoeken. Dan komen we in kansrijke positie voor een schot of voorzet, en dan wordt toch de weg terug gekozen,” vertelde Danny Buijs tijdens het wekelijkse perspraatje.

Aanstaand weekend wordt de Eredivisie hervat met een enigszins gehavende selectie. Onder andere Itakura, El Hankouri, Gudmundsson, Absalem zijn geblesseerd of licht geblesseerd. Ook Kaj Sierhuis strompelde voor het eind van de training trekkebenend richting de kleedkamer. Charly Benschop is er ook niet bij, hij werd verkocht.