Essenkap voor de lente afgerond

In 2020 worden om veiligheidsredenen 358 essen gekapt in de gemeente Groningen. Dat gebeurt voor de lente begint.



Vanaf januari tot ongeveer half maart worden in verschillende wijken en dorpen in Groningen ernstig zieke essen weggehaald. Dat gebeurt alleen als een zieke boom niet meer te redden is of als er een onveilige situatie ontstaat. De gemeente wil zo schade en ongevallen voorkomen.

In de Wijert gaat het om vijftien bomen. Tien van deze bomen staan in de Multatulistraat rondom praktijkschool De Bolster. Zij mogen in overleg met de gemeente het hout van de gekapte bomen gebruiken voor creatieve activiteiten. De Bolster heeft bijvoorbeeld ook de prachtige picknicktafel in de Spieghelstraat gemaakt.