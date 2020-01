ESNS afgelopen: “42.000 bezoekers, organisatie tevreden”

nieuws

Een slaapboot ingezet tijdens Eurosonic Noorderslag verlaat de stad. Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Met 42.000 bezoekers en 347 acts verspreid over 48 zalen blikt de organisatie van Eurosonic Noorderslag tevreden terug op de 34e editie van het festival. “We hebben een nieuw decennium ingeluid met een florerende Europese muziekscene.”

Het festival werd afgelopen dinsdag afgetrapt met het Popgala Noord, de prijsuitreiking voor de muziekindustrie in Noord-Nederland. ESNS werd zaterdagavond afgesloten met de uitreiking van de Popprijs, die dit jaar werd toegekend aan Floor Jansen. De organisatie laat weten tevreden te zijn met het aantal bezoekers dat afkwam op het festival. Tussen dinsdag en zaterdag konden zij genieten van 347 acts uit 33 verschillende landen. Zwitserland was dit jaar het focusland. Het Alpenland werd vertegenwoordigd door 22 acts waaronder Emilie Zoé, L’Eclair en Black Sea Dahu.

Behalve muziek werd er tijdens ESNS ook een conferentie gehouden waar ruim 4.300 muziekprofessionals uit 52 verschillende landen de laatste ontwikkelingen in de muziekbusiness bespraken. Zondag staat vooral in het tekenen van het afbreken van de festivallocaties. Twee van de ongeveer twaalf slaapboten die tijdens ESNS gebruikt werden verlieten in de middag de stad. De MS Jane Austen en de MS Sprit voeren via de Oosterhaven het Van Starkenborghkanaal op om koers te zetten richting Zuidhorn.

Eurosonic Noorderslag wordt in 2021 gehouden van 13 tot en met 16 januari.