‘Ervaar zelf hoe je als slechtziende wordt gehinderd én geholpen’

De gemeente vraagt aandacht voor Geert de Breucker, die praktisch blind is. ‘Volg Geert op zijn tocht naar de markt en ervaar zelf hoe je als slechtziende in de binnenstad wordt gehinderd én geholpen’.



Het helpt al enorm als inwoners beseffen dat er mensen met een visuele beperking rondlopen, zegt Geert. “Het belangrijkste is dat mensen erop letten wáár ze hun fiets neerzetten. Niet op de geleidelijnen, en niet aan het eind van een zebrapad of tegen een muur.” Niet zelden raakt Geert door geparkeerde obstakels zijn loopstok kwijt. Of omdat een fietser of brommer erover heen rijdt. “En zonder witte stok voel ik me pas écht gehandicapt.”

Klik hier voor het volledige verhaal en de video van Geert’s tocht naar de markt.