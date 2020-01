Eersteklassers onderuit, GVAV wint derby van Helpman, eerste punten Gruno

sport

Foto Andor Heij

In de zondag Eerste Klasse F verloren zowel GRC als Stadspark. De topper annex stadsderby tussen GVAV Rapiditas en Helpman werd een prooi voor de thuisclub. Gruno pakte zijn eerste punten.

Door Martijn Minnema

Nummer 5 GRC ontving vanmiddag met FVC de club die voorlaatst staat. Het werd een flinke tegenvaller voor GRC, wat bij rust al met 0-1 achter stond. Ook na rust wist GRC niet te scoren. FVC wel, de 0-2 was tevens de eindstand.

Stadspark moest in Sneek op bezoek bij koploper SWZ en verloor met 5-1. Bij rust was het al 2-0. Michel Boonstra zorgde met de aansluitingstreffer nog wel voor enige hoop, maar dat bleek ijdele hoop. De Friezen herpakten zich en liepen uit naar 5-1.

In 2L won nummer 3 GVAV Rapiditas met 2-0 van nummer 2 Helpman. Kort voor rust scoorde Arco Bartelsman de 1-0, kort voor tijd besliste Ingmar Liezenga het duel. GVAV Rapiditas komt daarmee in punten gelijk met Helpman maar heeft een beter doelsaldo. Doordat koploper Germanicus verloor is het gat tussen Germanicus en de beide Groninger clubs 2 punten. Volgende week speelt Helpman thuis tegen Germanicus.

Voor Gruno was er eindelijk succes, door een 1-0 zege op Annen pakte Gruno zijn eerste punten van het seizoen. Goudhaan was Robert Oosterhof, die in de slotfase de winnende maakte.

FC Lewenborg ging uit bij WKE ’16 met 5-1 onderuit en is naar de voorlaatste plaats gezakt.