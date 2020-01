Eerste (natte) sneeuw dwarrelt neer in Groningen

nieuws

Dinsdagmiddag was het dan eindelijk zover, de eerste sneeuwvlokken van deze winter zijn gevallen in de Stad. De sociale media barstten direct los: ‘Opeens klinken er weer kerstnummers op de werkvloer.’

“Je zou bijna denken, dat het een winterwonderland land is, hier in Groningen,” zo schrijft Jeroen Eefting. Ook weer.nl kon het niet laten het feestje mee te vieren: “Eindelijk eens wat winterweer in de winter!”

De sneeuwpret is helaas van korte duur. De buien zijn kort en de sneeuw is nat. Vanmiddag neemt de buienactiviteit langzaam af. En komende nacht is het overwegend droog en vallen de meeste buien bij zee, mogelijk met een slag onweer.

En het sneeuwt lekker door in het noorden des lands zoals in #Groningen net. pic.twitter.com/XK5U1Fai73 — Marc E. Putto (@Weerprimeur) January 28, 2020