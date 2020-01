Eén tarief voor huisvuil

Iedereen in de gemeente Groningen moet straks hetzelfde betalen voor het ophalen van huisvuil, en daar mogen de mensen uit de gemeente Groningen de komende tijd over meepraten.

Groningen en Ten Boer hanteren hetzelfde tarief maar in Haren wordt een diftar tarief gehanteerd.Daar wordt dus per zak betaald, in de stad en Ten Boer betaald iedereen per persoon. Na de fusie moet in een gemeente overal hetzelfde tarief gelden volgens de wet. Vanavond praat wethouder Glimina Chakor met de raadscommissie over de kwestie .

Een enquête van de gemeente levert op dat 85% van de inwoners wil dat iedereen hetzelfde betaalt voor zijn afvalverwerking en 15 % is voor de invoering van Diftar, betalen per zak of gewicht.