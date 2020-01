Echtpaar krijgt koninklijke onderscheiding voor werk bij scouting

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

Zaterdagavond reikte locoburgemeester Mattias Gijsbertsen een koninklijke onderscheiding uit aan zowel de heer als mevrouw Beck. Ze kregen de onderscheidingen tijdens het 85-jarig jubileumfeest van scoutinggroep De Zwervers in het scoutinggebouw aan de Concourslaan.

Het echtpaar Beck heeft elkaar leren kennen bij de scouting. Na hun huwelijk bleven zij zich daarvoor intensief inzetten. Hun beider grote verbondenheid met scoutinggroep De Zwervers wordt nu beloond met Lidmaatschap in de Orde van Oranje-Nassau.

Jeanette Beck-Kolstein is sinds 1970 actief voor scoutinggroep De Zwervers en Wim Beck is in 1969 begonnen als hopman bij de toenmalige scoutinggroep Tecumseh in Haren. Sinds 1984 is hij penningmeester van De Zwervers. Voor het Noordelijk Pinkster Kamp is hij sinds 1999 penningmeester. Dit jaarlijks terugkerende en inmiddels grootste scoutingkamp van Europa kent ruim 3700 deelnemers.