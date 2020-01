€ 104.065 schade, exclusief veertien ruiten van bushokjes en brievenbus

nieuws

De schade met oud en nieuw heeft de gemeente berekend op € 104.065, exclusief veertien ruiten van bushokjes en een opgeblazen brievenbus.



In het oostelijke deel van de gemeente is met oud en nieuw de meeste schade veroorzaakt. In totaal is daar voor € 73.770 vernield, daarvan is € 60.000 voor de brug aan de Meerpaal in Lewenborg. Veertien ruiten van bushokjes en een opgeblazen brievenbus zijn niet meegenomen in dit bedrag, omdat dat geen gemeentelijke eigendommen zijn. Vooral wegen, verkeersborden en afvalbakken zijn vernield, maar ook een aantal bomen en speelplekken.

In Oosterhoogebrug is het nieuwe speelplein bij de school gedeeltelijk kapot gemaakt. In totaal was er in de hele gemeente € 104.065 schade.