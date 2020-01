DUO: Studieschulden worden trouw afbetaald

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Nederlandse oud-studenten betalen trouw hun studieschulden af. Dat blijkt uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs. BNR nieuwsradio had die cijfers opgevraagd.

Oud-studenten betalen jaarlijks rond de 800 miljoen euro aan studieschuld terug aan DUO, terwijl maar 2 procent van de opgebouwde schulden wordt kwijtgescholden door DUO. De cijfers hebben betrekking op het oude stelsel van studiefinanciering, dus niet op het huidige leenstelsel. Volgens BNR was dat oude systeem dus best succesvol. DUO kan nog niets zeggen of het huidige systeem beter of slechter is.

Veel politieke partijen willen van het nieuwe systeem af, omdat het jongeren uit minder vermogende gezinnen ervan zou weerhouden om te gaan studeren.