Dubbele nederlaag vrouwen GHHC in de zaal

sport

Foto Jacob Gunter. GHHC - HBS. Amelia Katerla goed voor twee treffers voor GHHC wordt gevloerd.

De vrouwen van GHHC Groningen hebben zondag in Rotterdam een dubbele nederlaag geleden in de zaalhockeycompetitie en staan laatste in de hoofdklasse B.

In de eerste wedstrijd was Rotterdam met 3-2 te sterk. Marle Brenkman zette GHHC nog wel op voorsprong. Rotterdam kwam op 2-1 waarna Evaline Janssens gelijk maakte. Een strafcorner werd GHHC daarna noodlottig. Tegen SCHC werd met 2-1 verloren. Claire Fischer scoorde voor GHHC.

GHHC heeft na vier wedstrijden één punt. Laren is de koploper met 12 punten. Rotterdam (8), SCHC (7), Kampong (3) en Amsterdam (2) zijn de overige tegenstanders in deze poule van zes clubs.