Drie schuurtjes opengebroken in Lewenborg tijdens oud en nieuw

In Lewenborg zijn tijdens de jaarwisseling drie schuurtjes opengebroken. Stichting LeRoy, die over het openbaar natuurgebied gaat waar de schuurtjes op staan, is erg teleurgesteld.



”Dat is toch helemaal niet leuk om te doen!” zo vertelt Gerrit Vos, de secretaris van Stichting LeRoy. Vorig jaar werden in hetzelfde gebied al zes bomen door vandalen omgehakt.

De LeRoy-gebieden bestaan uit zes hectare Openbaar Groen wat door bewoners van Lewenborg zelf ingericht en onderhouden wordt. Er is inmiddels aangifte gedaan tegen de vandalen maar hier is nog niets uitgekomen.