Drie Groninger stations nog dit jaar rookvrij

Foto Andor Heij

Op de drie stations in Groningen gaat nog dit jaar een rookverbod gelden. Op het hoofdstation stopt ook de verkoop van tabak.

Dat hebben de NS en ProRail laten weten. ProRail gaat op alle stations in Nederland de rookpalen en ruimtes weghalen. Dat moet per 1 oktober gebeurd zijn. De NS stopt met de verkoop van tabak in de eigen winkels. Er wordt gepraat met onder meer AKO en Albert Heijn, die op het hoofdstation vestigingen hebben, om ook daar de verkoop van sigaretten te staken.

ProRail en de NS willen zo een steentje bijdragen aan de rookvrije generatie 2040. Vakbond VVMC liet eerder weten tegen het rookverbod te zijn. Voor diverse machinisten, conducteurs en ander personeel is het roken een ontspannend moment voor een treinrit, aldus de VVMC.