Doorrijder na ongeval gezocht

nieuws

De politie is op zoek naar de bestuurster van een auto die dinsdagavond doorreed na een ongeval op de rotonde van de Osloweg, op Industrieterrein Driebond. Dat meldt de website 112groningen.

Een personenauto is daar dinsdagavond rond 19:05 uur aangereden. De wagen werd aan de achterzijde geraakt. De bestuurster zat in een donkere Toyota, die nu het embleem op de motorkap en een stuk van de kap van de koplamp mist. Waarschijnlijk zat er een K en een S in het nummerbord.

De bestuurster zou eerst naar een bijgelegen parkeerplaats gaan, maar is toen gauw weggereden. Mensen met informatie over het ongeval of de auto die het ongeval veroorzaakte, kunnen contact opnemen met de politie.