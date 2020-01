Donar wint topper tegen Zwolle

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft zondagmiddag in Zwolle een prima overwinning geboekt tegen koploper Landstede Hammers. Het werd 69-98.

Donar was, op de geschorste Drew Smith na, weer compleet. In de beginfase waren beide ploegen gewaagd aan elkaar, en aan het eind van het kwart hadden de Groningers een kleine voorsprong genomen: 15-21. Al binnen 2 minuten in het tweede kwart was het 18-27, en vluchtte coach Herman van den Belt van Landstede in een time-out. Dat hielp aanvankelijk: de Zwollenaren kwamen terug tot 24-27. Toch liep Donar daarna verder uit, tot 33-44 bij rust.

Ook in het derde kwart liep Donar binnen 2 minuten flink uit, tot 36-52. Opnieuw kwam Zwolle na een time-out wat terug, tot 43-52. Maar daarna was het verzet gebroken. Mede door liefst 4 rake driepunters van Matt Williams eindigde het derde kwart bij 50-75. In het laatste kwart werd de voorsprong verder uitgebouwd, al lukte het Donar niet om het honderdste punt op het scorebord te laten zetten.

Topscorers bij Donar waren Donte Thomas met 19 punten, Matt Williams en Thomas Koenis met beiden 15 punten, Shane Hammink met 14 punten en Carrington Love met 12 punten.

Donar heeft nu 24 punten uit 15 wedstrijden en blijft daarmee op de tweede plaats staan in de Dutch Basketball League. Landstede heeft evenveel punten, maar heeft een wedstrijd minder gespeeld en blijft koploper.