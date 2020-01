Dolimetrein dendert door het Westerkwartier

nieuws

De dolimetrein passeert zondagochtend Noordhorn. Foto: Joffrey Schluter

Bijzonder transport dit weekend op de spoorlijn tussen Groningen en Leeuwarden. Daar passeerde tot twee keer toe de zogenaamde dolimetrein en daar werd door spoorwegspotters halsreikend naar uitgekeken.

Vanwege werkzaamheden aan het spoor is er dit weekend geen treinverkeer mogelijk tussen Groningen en Hoogeveen. Dit betekent dat goederentreinen via een omleiding naar de plaats van bestemming gebracht moesten worden. Zaterdagavond reed de dolimetrein om die reden via Leeuwarden naar Groningen om daarna door te rijden naar Veendam. Onderweg hadden verschillende spoorwegspotters een plek langs het baanvak gezocht.

Joffrey Schluter reed zaterdagavond speciaal naar het station van Grijpskerk om daar de goederentrein te filmen

“Vastleggen van zo’n trein op die plek is heel bijzonder”

“Ik ben speciaal naar het station van Grijpskerk gereden”, vertelt Joffrey Schluter. “De kans dat je zo’n trein op deze plek vast kunt leggen is gewoon heel klein en daarom bijzonder.” En Schluter werd niet teleurgesteld. Twee Belgische locomotieven van Lineas, de goederentak van de NMBS, trokken veertien wagens met dolime voort richting Groningen.

Dolime

De dolimetrein rijdt drie keer per week. In België, in de buurt van Hermalle-sous-Huy wordt in kalkgroeven dolomiet (CaMg(CO 3 ) 2 ) gewonnen. Gebrand dolomiet, dolime, wordt vervolgens naar Veendam getransporteerd. In de Groningse ondergrond wint het bedrijf magnesiumzout. In de Veendamse fabriek worden de twee gecombineerd waarmee er onder andere grondstoffen geproduceerd kunnen worden voor vuurvaste stenen en rookgasontzwaveling.

Noordhorn

Zondagochtend kwam er een tweede kans voor spoorwegspotters waarbij de trein dit keer terugkeerde richting Leeuwarden. “Ik heb een mooi plekje opgezocht in de buurt van Noordhorn”, vertelt Schluter. “Daar heb ik de trein in zijn geheel vast kunnen leggen.” (Zie foto bovenaan dit artikel) En Schluter was niet de enige die de trein zondagochtend vast wist te leggen. Klaas Halbersma maakte even later een filmpje van de doorkomst op station De Westereen.

Klaas Halbersma legt de goederentrein zondagochtend vast op station De Westereen

Werkzaamheden afgerond

Voor spoorwegliefhebbers die treinen op bijzondere plekken vastleggen in het Westerkwartier is de pret voorlopig weer voorbij. Het treinverkeer tussen Groningen en Hoogeveen wordt na zondag weer hervat waardoor de dolimetrein zich voorlopig niet meer laat zien op de lijn tussen Groningen en Leeuwarden.