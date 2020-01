Deze winter zit vol pestvogels

nieuws

Foto: Andreas Trepte

De pestvogel is in Groningen. De afgelopen dagen zijn er vanuit alle delen van de gemeente tientallen meldingen binnengekomen op waarneming.nl.



Als de bessen bijna op zijn in Noord-Rusland en Scandinavië komt de pestvogel naar Nederland. Zo’n invasie van grote aantallen is er lang niet elk jaar, maar deze winter is het goed raak. Ze zijn vaak te vinden bij meidoorns. Er komen opvallend veel meldingen uit Onnen en Kardinge.

In het verre verleden werd de vogel gezien als brenger van onheil, vandaar ook z’n naam. Ze zijn ongeveer zo groot als een spreeuw en hebben een opvallende kuif.