Derby County wil FC Groningen aanvoerder Mike te Wierik

Foto: sportphotoagency.com

Het Engelse Derby County heeft zich gemeld voor FC Groningen verdediger Mike te Wierik. Dat meldt TC Tubantia

De club speelt op het tweede niveau in Engeland en Philip Cocu is er trainer. Derby County zou Te Wierik direct willen overnemen. Voor FC Groningen is dat de kans om nog een transfersom voor Te Wierik te ontvangen, want zijn contract loopt na dit seizoen af.

Tegenover RTV Noord bevestigt technisch directeur Mark Jan Fledderus de belangstelling voor de aanvoerder van FC Groningen. Te Wierik zelf ziet de overstap wel zitten.