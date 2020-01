nieuws

foto: GALERIEopWEG / Flickr.com

Vanwege een spoedreparatie aan een voeg is de zuidelijke ringweg richting Drachten/Assen in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw afgesloten voor al het verkeer. Vorige week dinsdag en vrijdag was het wegvak ook al afgesloten voor een spoedreparatie.

Tussen 22.00 en 06.00 uur wordt het verkeer wordt omgeleid via de oostelijke, noordelijke en westelijke ringweg. Het gaat om het deel van Euvelgunne naar het Julianaplein.

De toerit vanaf de Hereweg richting Drachten blijft wel open.