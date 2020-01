De houdbaarheid van Kopland in Glimmen

nieuws

Oud-docent Nederlands Friso Bavinck uit Haren spreekt tijdens de eerste Groenenberglezing van dit jaar over de dichter en inwoner van Glimmen, Rutger Kopland (1934-2012).



Bavinck, die af en toe lezingen, workshops en schrijfcursussen verzorgt, was ook nauw betrokken bij het symposium ‘Aandacht voor Kopland’ ter gelegenheid van de herdenking van de dichter in 2013 in Haren. Bij zijn Koplandlezing in de Groenenberg zijn ook Jan en Saakje Spoelstra betrokken als voorlezers.

De houdbaarheid van literatuur is beperkt. Schrijvers staan even volop in de schijnwerpers, hun boeken vliegen de winkel uit en dan wordt het stil. Maar het werk van Rutger Kopland blijft lezers trekken. Wat is het dat het lezen van zijn gedichten de moeite waard maakt? Zijn thema’s, zijn bedrieglijk eenvoudig taalgebruik, zijn humor, zijn liefde voor de natuur? Aan de hand van een selectie van zijn gedichten, gepresenteerd met beelden en filmfragmentjes proberen Bavinck en het echtpaar Spoelstra daar samen met het publiek achter te komen.

De lezing vindt plaats op vrijdagavond 14 februari in het Dorpshuis De Groenenberg in Glimmen. Meer informatie op deagendavanharen.nl.