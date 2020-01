D66: Gemeente moet meer betaalbare koopwoningen bouwen

nieuws

foto: Rick van der Velde

D66 wil dat er in de gemeente Groningen meer betaalbare koopwoningen gebouwd gaan worden.

Raadslid Tom Rustebiel zegt dat er in Groningen vooral dure koopwoningen worden gebouwd: “Op dit moment komt 70% van de nieuwe koophuizen in het hogere segment terecht. Dat is geen antwoord op de grote problemen waar de middenklasse tegenaan loopt.”

Volgens Rustebiel blijven door de hoge prijzen ook te veel mensen in sociale huurhuizen wonen: “Wie teveel verdient voor sociale huur en geen eigen bezit heeft, stroomt niet door. Zeker niet omdat de gemeente groeit qua inwonersaantal.”

“In de onderhandelingen met projectontwikkelaars zou de gemeente daarom meer moeten sturen op een betaalbare verkoopprijs bij de ontwikkeling van nieuwbouwplannen”, aldus Rustebiel.