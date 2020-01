D66: geen kinderen in cel voor volwassenen

nieuws

foto: Andries Oord

De raadsfractie van D66 wil weten hoe vaak kinderen in Groningen voor kortere of lagere tijd in een politiecel zijn opgesloten, en waarom dat was.

Deze week kwam een rapport uit van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Hieruit bleek dat in 2018 meer dan 25.000 kinderen voor korte of langere tijd zijn vastgezet voor een vergrijp. Dat gebeurt in cellen die voor volwassenen bedoeld zijn, en dat mag alleen in zeer uitzonderlijke gevallen.

De D66-fractie wil dat de conclusies en aanbevelingen van de RSJ ook in Groningen worden opgevolgd. “Wij willen dat, net zoals al wordt toegepast in politiedistricten Twente en IJsselland, kinderen niet meer worden opgesloten voor kleine vergrijpen”, aldus raadslid Wieke Paulusma.