College wil aardbevingsgedupeerden ontzien van precariobelasting

Het college van burgemeester en wethouders stelt in een brief aan de gemeenteraad voor om bouwmaterialen die op gemeentegrond zijn geplaatst in verband met het voorkomen of herstellen van aardbevingsschade vrij te stellen van de precariobelasting.

Vanaf 2020 geldt in de hele gemeente dat er voor bouwmaterialen op gemeentegrond precariobelasting wordt geheven. Volgens het college is het niet te rechtvaardigen om voor bouwmaterialen die op gemeentegrond zijn geplaatst in verband met het voorkomen of herstellen van aardbevingsschade precariobelasting te heffen.

Uit onderzoek van de raad is gebleken dat voor deze situatie een vrijstelling in de verordening juridisch is toegestaan. De raad moet nog instemmen met het besluit.