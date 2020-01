Citrix doet het weer bij gemeente en provincie

nieuws

Vanaf zaterdagmiddag 17:00 uur is de digitale dienstverlening van de gemeente hersteld en kunnen inwoners weer veilig gebruik maken van alle diensten. Vergelijkbaar nieuws komt van de provincie.



Sinds 17 januari was de dienstverlening van de gemeente Groningen beperkt. Zo kon er online geen afspraak gemaakt worden voor een paspoort of rijbewijs. Ook kon er geen melding worden gedaan van loszittende stoeptegels of niet werkende lantaarnpalen.

Dat kwam door een mogelijk beveiligingslek in de software. Door het uitzetten van de Citrix-server werd voorkomen dat kwaadwillenden in de gemeentelijke systemen konden komen. Na het installeren en testen van de herstel-software heeft de gemeente de server weer aangezet en is het weer veilig om gebruik te maken van alle gemeentelijke, digitale diensten.

Citrix is vrijdagavond ook weer ingeschakeld bij de provincie Groningen. Medewerkers van de provincie kunnen weer thuiswerken.