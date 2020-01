CDA wil gecombineerde afvalbakken op straat

nieuws

Foto Henk Tammens

De afvalbakken op de straten van Groningen moeten worden vervangen door gecombineerde bakken. Dat is het voorstel van het CDA in de stad.

Zo’n duo-afvakbak heeft een aparte bak voor restafval, en eentje voor plastic verpakkingen, blikjes en drankkartons. De CDA-fractie hoopt dat Groningers daardoor gestimuleerd worden hun afval beter te scheiden.

Aanleiding voor het idee is de discussie over een nieuw afvalbeleid in de stad. Er moet minder afval geproduceerd worden, en dat moet bovendien beter gescheiden worden. Raadslid Herman Pieter Ubbens vindt dat de gemeente hier het goede voorbeeld moet geven.