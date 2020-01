CDA: laadpalen uitrusten met defibrilators

nieuws

Foto: Leonard Bentley via Flickr (CC BY-SA 2.0)

Laadpalen in Groningen moeten worden uitgerust met defibrilators. Daarvoor pleit de raadsfractie van het CDA. “Met AED’s kunnen levens gered worden,” aldus raadslid Herman Pieter Ubbens.

Hoewel er steeds meer AED’s in de stad komen, zijn die niet altijd allemaal beschikbaar, bijvoorbeeld omdat ze in kantoren en winkels hangen. Door defibrilators te koppelen aan laadpalen, zijn er meer apparaten beschikbaar in de open ruimte, aldus het CDA.

Laadpalen zijn altijd open en hebben de elektriciteit om de accu van de defibrilator te vullen. Daarom zijn zij erg geschikt voor een AED. Het CDA zal het voorstel op 8 januari voorleggen aan het college.